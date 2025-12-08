Lightning's Jonas Johansson: Starting against Toronto
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson will start Monday's road game against Toronto, Lightning radio announcer Dave Mishkin reports.
Johansson has gone 0-2-0 with a 2.62 GAA and .898 save percentage over his last two starts, but he'll tend the twine for a third consecutive matchup after Andrei Vasilevskiy (undisclosed) was placed on injured reserve Monday. It's not yet clear when Vasilevskiy will be able to return, but Johansson should continue to see an uptick in playing time during his absence.
More News
-
Lightning's Jonas Johansson: Tough loss in tight game•
-
Lightning's Jonas Johansson: Between pipes Saturday•
-
Lightning's Jonas Johansson: Steady in loss to Pens•
-
Lightning's Jonas Johansson: Facing Penguins•
-
Lightning's Jonas Johansson: Barely busy in win•
-
Lightning's Jonas Johansson: Starting Saturday•