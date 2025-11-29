Lightning's Jonas Johansson: Starting Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson will be between the visiting pipes against the Rangers on Saturday, Lightning reporter Gabby Shirley reports.
Johansson will make his second start in the last seven games. He turned aside 29 shots in Washington on Nov. 22, in a 5-3 win. Johansson is 4-2-0 with a 3.23 GAA and an .893 save percentage in seven appearances this season. The Rangers defeated Boston 6-2 on Friday and are 28th in NHL scoring, averaging 2.69 goals per contest.
