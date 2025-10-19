Lightning's Jonas Johansson: Takes loss Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johansson made 28 saves in a 3-2 loss to Columbus on Saturday.
He's now 1-1-0 with a 3.06 GAA and .906 save percentage. Johansson has the Bolts only win this season, and his counting stats are better than starter Andrei Vasilevskiy who is 0-2-2 3.50 GAA and .886 save percentage. That won't last for long, but it may give Johansson an extra start or two early this season.
More News
-
Lightning's Jonas Johansson: In goal versus Columbus•
-
Lightning's Jonas Johansson: First win of season•
-
Lightning's Jonas Johansson: Between pipes against Bruins•
-
Lightning's Jonas Johansson: Making third preseason start•
-
Lightning's Jonas Johansson: Starting Friday•
-
Lightning's Jonas Johansson: Drawing start in preseason opener•