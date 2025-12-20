Lightning's Nikita Kucherov: Game-time decision
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kucherov (illness) will be a game-time decision against Carolina on Saturday, per Lightning reporter Gabby Shirley.
Kucherov didn't participate in Saturday's optional morning skate after missing Thursday's 2-1 loss to the Kings. He has amassed 13 goals, 42 points and 96 shots on net through 30 appearances this season.
