Maple Leafs' Oliver Ekman-Larsson: Not expected to play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Ekman-Larsson (lower body) isn't expected to play Saturday versus Los Angeles, per Luke Fox of Sportsnet.
Ekman-Larsson left Thursday's 4-1 loss to San Jose due to the injury. He has eight goals and 38 points in 73 outings in 2025-26. Troy Stecher is slated to play Saturday because of Ekman-Larsson's absence.
