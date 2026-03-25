Oilers' James Hamblin: Returns to AHL
By RotoWire Staff
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Hamblin was reassigned to AHL Bakersfield on Wednesday.
Hamblin was called up Tuesday, but he didn't end up playing in Edmonton's 5-2 win over Utah before returning to the minors. He has 24 goals and 37 points in 54 outings with Bakersfield this campaign.
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