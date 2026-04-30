Dickinson (lower body) is considered a game-time decision for Thursday's Game 6 versus the Ducks.

Dickinson has been a game-time decision for every game of the postseason, and that's likely to continue as long as the Oilers' season is alive. He's played in two straight contests, so consider him likely to suit up again as the Oilers' season is on the line Thursday, though he was limited to 10:20 of ice time in Game 5 on Tuesday.