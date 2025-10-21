default-cbs-image
Skinner will defend the road net against Ottawa on Tuesday, per Tony Brar of Oilers TV.

Skinner has lost his last two outings while making 42 saves on 48 shots. He has a 1-2-1 record through four appearances this campaign but owns a mark of 5-1-0 in six previous regular-season outings versus the Senators. Ottawa is tied for 11th in the league with 3.17 goals per game in 2025-26.

