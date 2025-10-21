Oilers' Stuart Skinner: Defending crease Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Skinner will defend the road net against Ottawa on Tuesday, per Tony Brar of Oilers TV.
Skinner has lost his last two outings while making 42 saves on 48 shots. He has a 1-2-1 record through four appearances this campaign but owns a mark of 5-1-0 in six previous regular-season outings versus the Senators. Ottawa is tied for 11th in the league with 3.17 goals per game in 2025-26.
More News
-
Oilers' Stuart Skinner: Drops second straight game•
-
Oilers' Stuart Skinner: Gets starting nod•
-
Oilers' Stuart Skinner: Tagged with loss Thursday•
-
Oilers' Stuart Skinner: Starting again Thursday•
-
Oilers' Stuart Skinner: Blanks Blueshirts on Broadway•
-
Oilers' Stuart Skinner: Starting in Manhattan•