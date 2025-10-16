Oilers' Stuart Skinner: Starting again Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Skinner will guard the road goal versus the Islanders on Thursday, Stefen Rosner of NHL.com reports.
Skinner shut out the Rangers on Tuesday, so it's not a surprise he'll be rewarded with a second straight start. Calvin Pickard is also in the mix, but if Skinner gets on a good run of play, he'll likely continue to handle a starting role. The Islanders have struggled a bit early on, scoring just seven goals over their first three games.
