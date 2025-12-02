Skinner will defend the home crease Tuesday versus Minnesota, according to Tony Brar of Oilers TV.

Skinner has alternated wins and losses over his last four starts, but he had a great showing Saturday in Seattle, recording a 26-save shutout in a 4-0 win. It's been a relatively rough season for the 27-year-old, but he still has a hold on the No. 1 gig over Calvin Pickard. Skinner will have his hands full Tuesday against one of the hottest teams in the NHL -- the Wild are 8-0-2 in their last 10 games.