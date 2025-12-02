default-cbs-image
Skinner will defend the home crease Tuesday versus Minnesota, according to Tony Brar of Oilers TV.

Skinner has alternated wins and losses over his last four starts, but he had a great showing Saturday in Seattle, recording a 26-save shutout in a 4-0 win. It's been a relatively rough season for the 27-year-old, but he still has a hold on the No. 1 gig over Calvin Pickard. Skinner will have his hands full Tuesday against one of the hottest teams in the NHL -- the Wild are 8-0-2 in their last 10 games.

