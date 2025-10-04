Oilers' Stuart Skinner: Unavailable Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Skinner (flu) will miss Friday's preseason game against Vancouver, per the NHL media site.
Skinner was initially scheduled to start against the Canucks, but Calvin Pickard will play between the pipes instead. The 26-year-old Skinner should still be in net for Edmonton's regular-season opener against Calgary on Wednesday, provided he's healthy in time for that clash.
