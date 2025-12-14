Podkolzin scored twice Saturday in a 6-3 victory over the Maple Leafs.

Podkolzin's first stood as the game winner. Leon Draisaitl's shot caromed off his left knee and past Dennis Hildeby. He potted another just 34 seconds later when he redirected Draisaitl's pass in the slot. Podkolzin is heating up. He has five points, including four goals, and 10 shots in his last four games. He may be on the wire given his overall stat line (eight goals, seven assists, 52 shots; 32 games).