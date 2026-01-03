default-cbs-image
Podkolzin (illness) will play against Philadelphia on Saturday, per Tony Brar of Oilers TV.

Podkolzin won't miss any game action after being absent from Friday's practice. He has accounted for nine goals, 16 points, 62 shots on net and 126 hits in 41 appearances this season. With Podkolzin available to play, Andrew Mangiapane will be a healthy scratch.

