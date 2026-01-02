Podkolzin (illness) sat out practice Friday, according to Bob Stauffer of the Oilers Radio Network.

Podkolzin should be considered questionable for Saturday's tilt against the Flyers. Podkolzin has nine goals, seven assists, 126 hits and 62 shots on goal over 41 games this season. He is slated to play on the second line with Leon Draisaitl and Jack Roslovic if healthy, otherwise Andrew Mangiapane could play on the line.