Penguins' Arturs Silovs: Defending crease Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Silovs will protect the home net against Florida on Saturday, according to Seth Rorabaugh of Tribune-Review Sports.
Silovs is coming off a 20-save effort in Monday's 8-3 victory over the Islanders. He has a 17-10-8 record this campaign with two shutouts, a 2.99 GAA and an .890 save percentage across 35 appearances. Florida sits 20th in the league with 2.92 goals per game this season.
More News
