Penguins' Arturs Silovs: Secures 10th win of season
By RotoWire Staff
• 1 min read
Silovs made 18 saves in a 6-2 win over Chicago on Thursday.
It was Silovs' 10th win of the season. He is 6-1-2 in his last eight starts, including wins over Montreal, Edmonton and Detroit. Silovs in a time share with Stuart Skinner, who has put up a 7-2-0 record in his last nine games. He's a solid activation in dailies.
