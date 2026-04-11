Penguins' Arturs Silovs: Starting Saturday
By RotoWire Staff
Silovs will defend the home net versus Washington on Saturday, Michelle Crechiolo of the Penguins' official site reports.
Silovs is 19-10-8 with a pair of shutouts, a 2.99 GAA and an .899 save percentage in 37 appearances this season. The Capitals are 15th in scoring with 250 goals in 79 games.
More News
-
Penguins' Arturs Silovs: Solid showing in win•
-
Penguins' Arturs Silovs: Starting back-to-back days•
-
Penguins' Arturs Silovs: Cruises to win Saturday•
-
Penguins' Arturs Silovs: Defending crease Saturday•
-
Penguins' Arturs Silovs: Carries to win by offense•
-
Penguins' Arturs Silovs: Leaves ice first Monday•