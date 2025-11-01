Penguins' Arturs Silovs: Tending twine Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Silovs will defend the road net against Winnipeg on Saturday, per Penguins play-by-play announcer Josh Getzoff.
Silovs is coming off a 32-save effort in Tuesday's 3-2 shootout loss to Philadelphia. He has a 3-1-2 record this season while surrendering only 15 goals on 186 shots. Winnipeg is tied for fifth in the league with 3.64 goals per game this campaign.
