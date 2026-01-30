default-cbs-image
Silovs made 18 saves in a 6-2 win over Chicago on Thursday.

It was Silovs' 10th win of the season. He is 6-1-2 in his last eight starts, including wins over Montreal, Edmonton and Detroit. Silovs in a time share with Stuart Skinner, who has put up a 7-2-0 record in his last nine games. He's a solid activation in dailies.

