Penguins' Erik Karlsson: Extends point streak
By RotoWire Staff
• 1 min read
Karlsson recorded a power-play goal and an even-strength assist in Tuesday's 6-4 loss to the Oilers.
Karlsson not only posted his first multi-point performance since Dec. 9 -- he also extended his prolific point streak to five contests. The 35-year-old defenseman has 25 points in 32 games this season, tallying three goals and 22 assists. He ranks tied for 11th in points this season among blueliners.
