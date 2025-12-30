default-cbs-image
Karlsson (illness) is available for Tuesday's home game against the Hurricanes, Penguins play-by-play announcer Josh Getzoff reports.

Karlsson didn't practice Monday due to an illness, but he'll avoid missing his first game of the season Tuesday. The right-shot blueliner should assume his usual duties on the No. 1 pairing while seeing time with the man advantage against Carolina.

