Penguins' Erik Karlsson: Moves past illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Karlsson (illness) is available for Tuesday's home game against the Hurricanes, Penguins play-by-play announcer Josh Getzoff reports.
Karlsson didn't practice Monday due to an illness, but he'll avoid missing his first game of the season Tuesday. The right-shot blueliner should assume his usual duties on the No. 1 pairing while seeing time with the man advantage against Carolina.
More News
-
Penguins' Erik Karlsson: Dealing with illness•
-
Penguins' Erik Karlsson: Extends point streak•
-
Penguins' Erik Karlsson: Strikes on power play in loss•
-
Penguins' Erik Karlsson: Unlucky two-assist effort•
-
Penguins' Erik Karlsson: Two-point effort Monday•
-
Penguins' Erik Karlsson: Sets up opening goal•