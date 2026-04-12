Penguins' Erik Karlsson: Poised to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Karlsson (lower body) is slated to play against Washington on Sunday, according to Tom Gulitti of NHL.com.
After sitting out Saturday's 6-3 loss to the Capitals, Karlsson should return to the top pairing and first power-play unit in Sunday's lineup. He has generated 15 goals, 66 points and 176 shots on net in 74 games this season.
More News
-
Penguins' Erik Karlsson: Won't play Saturday•
-
Penguins' Erik Karlsson: Two points in New Jersey•
-
Penguins' Erik Karlsson: Four points against Florida•
-
Penguins' Erik Karlsson: Records three points in loss•
-
Penguins' Erik Karlsson: Seven multi-point games in last 10•
-
Penguins' Erik Karlsson: Four-game, 10-point streak•