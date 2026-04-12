Karlsson (lower body) is slated to play against Washington on Sunday, according to Tom Gulitti of NHL.com.

After sitting out Saturday's 6-3 loss to the Capitals, Karlsson should return to the top pairing and first power-play unit in Sunday's lineup. He has generated 15 goals, 66 points and 176 shots on net in 74 games this season.

