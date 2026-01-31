Penguins' Evgeni Malkin: Game-time decision
By RotoWire Staff
• 1 min read
Malkin (undisclosed) will be a game-time decision against the Rangers on Saturday, per Michelle Crechiolo of the Penguins' official site.
Malkin was absent from Friday's practice and could miss Saturday's contest. He has produced 13 goals, 96 shots on net and 41 points across 37 appearances this season.
