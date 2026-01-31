default-cbs-image
Malkin (undisclosed) is set to play Saturday against the Rangers.

Malkin didn't participate in Friday's practice, but he didn't end up missing any games due to the injury. He has 13 goals and 41 points in 37 outings in 2025-26. Malkin will attempt to extend his four-game scoring streak (three goals, three assists) Saturday.

