Penguins' Evgeni Malkin: Good to play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Malkin (undisclosed) is set to play Saturday against the Rangers.
Malkin didn't participate in Friday's practice, but he didn't end up missing any games due to the injury. He has 13 goals and 41 points in 37 outings in 2025-26. Malkin will attempt to extend his four-game scoring streak (three goals, three assists) Saturday.
More News
-
Penguins' Evgeni Malkin: Game-time decision•
-
Penguins' Evgeni Malkin: Good to go versus Hawks•
-
Penguins' Evgeni Malkin: Sustains apparent injury Sunday•
-
Penguins' Evgeni Malkin: Two more points in win•
-
Penguins' Evgeni Malkin: Goal, assist in win•
-
Penguins' Evgeni Malkin: Puts up pair of helpers•