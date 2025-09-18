Penguins' Kevin Hayes: Sustains upper-body injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hayes sustained an upper-body injury during Thursday's practice, per Wes Crosby of NHL.com.
Hayes is being evaluated, and there's no word yet on the severity of his injury. He had 13 goals and 23 points across 64 appearances with Pittsburgh in 2042-25.
