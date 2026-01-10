Penguins' Rafael Harvey-Pinard: Back in NHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harvey-Pinard was recalled from AHL Wilkes-Barre/Scranton on Saturday.
Harvey-Pinard has spent the entire season in the AHL, potting seven goals and six assists over 32 games. He should be an extra forward Saturday when the Penguins host Calgary.
