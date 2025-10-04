Penguins' Rafael Harvey-Pinard: Surfaces on waivers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harvey-Pinard was moved to waivers by Pittsburgh on Saturday.
Harvey-Pinard will be assigned to AHL Wilkes-Barre/Scranton if he clears. He registered five goals and 19 points in 40 regular-season outings for AHL Laval in 2024-25.
