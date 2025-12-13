Penguins' Sergei Murashov: Recalled on emergency basis
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murashov was called up from AHL Wilkes-Barre/Scranton on an emergency basis Saturday.
The Penguins needed a backup goaltender as Stuart Skinner was unable to acquire a working visa in time for Saturday's tilt against San Jose and was placed on non-roster injured reserve. Murashov will back up Arturs Silovs and will remain with the Penguins until Skinner is able to secure the visa.
