Murashov was called up from AHL Wilkes-Barre/Scranton on an emergency basis Saturday.

The Penguins needed a backup goaltender as Stuart Skinner was unable to acquire a working visa in time for Saturday's tilt against San Jose and was placed on non-roster injured reserve. Murashov will back up Arturs Silovs and will remain with the Penguins until Skinner is able to secure the visa.

