Predators' Adam Wilsby: Remains out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wilsby (lower body) won't play Thursday against Ottawa, per Brooks Bratten of the Predators' official site.
Wilsby also missed Nashville's past three games. He has a goal and seven points in 36 outings in 2025-26. His next chance to return is Saturday against Utah.
