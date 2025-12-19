Rangers' Artemi Panarin: Expected to miss Thursday's game
By RotoWire Staff
• 1 min read
Panarin (illness) is slated to miss Thursday's game in St. Louis, according to Mollie Walker of the New York Post.
Panarin was regarded as a game-time call due to the illness. He has 11 goals and 34 points in 35 outings this year. Gabe Perreault is expected to draw into the lineup and might even have a role in the top six due to Panarin's absence.
