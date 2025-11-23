default-cbs-image
Panarin scored a goal in Saturday's 3-2 loss to the Mammoth.

Panarin briefly gave the Rangers a 2-1 lead in the second period, though Clayton Keller answered it just over three minutes later. This ended a five-game goal drought for Panarin, who had been showcasing his playmaking with seven assists in that span. The talented winger is up to six goals, 20 points, 63 shots on net and a minus-6 rating through 23 outings this season.

