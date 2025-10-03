Rangers' Artemi Panarin: Managing upper-body injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Rangers clarified Friday that Panarin is dealing with an upper-body injury, Vince Z. Mercogliano of The Athletic reports.
Panarin was dealing with a lower-body injury earlier in training camp, but he's now managing an upper-body issue as training camp draws to a close. The Rangers still hope that Panarin will be ready to return in time for Tuesday's Opening Night matchup against the Penguins, but his status appears to be slightly up in the air.
