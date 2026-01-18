Rangers' Artemi Panarin: Nine-game, 16-point scoring streak
By RotoWire Staff
• 1 min read
Panarin had two goals and an assist in a 6-3 win over Philadelphia on Saturday.
He was playing in his 800th NHL game, including 478 with the Rangers. Panarin's assist on Mika Zibanejad's second goal was his 400th with the Rangers. He has 16 points (four goals, 12 assists) during a nine-game point streak. Overall, Panarin has 54 points (18 goals, 36 assists) and 147 shots in 48 games this season. He has one goal and 15 assists on the power play. Panarin sits in a tie with Nick Suzuki of Montreal for 14th in league scoring.
