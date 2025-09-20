Rangers' Braden Schneider: Cleared for contact
By RotoWire Staff
• 1 min read
Schneider (shoulder) didn't wear a non-contact jersey during Saturday's practice, Mollie Walker of the New York Post reports.
Schneider is not expected to play until later in the preseason but should be available for Opening Night against Pittsburgh on Oct. 7. He supplied six goals, 21 points, 95 shots on net, 145 blocked shots and 146 hits across 80 regular-season appearances in 2024-25.
