Perreault (illness) is expected back in the lineup versus Washington on Tuesday, Mollie Walker of the New York Post reports.

Perreault got some work on the power-play during the game-day skate, clearing the way for him to return to action after one game on the shelf due to his illness. In his five NHL games this year, Perreault has generated one goal, two assists and three shots while averaging 13:38 of ice time.

