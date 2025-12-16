Rangers' Mika Zibanejad: Back in lineup Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zibanejad (coach's decision) will return to the lineup against Vancouver on Tuesday, Mollie Walker of the New York Post reports.
Zibanejad was a healthy scratch for Monday's 4-1 loss to Anaheim after missing a team meeting. He should occupy a top-six role and see time on the first power-play unit against the Canucks. Zibanejad has compiled 11 goals, 25 points, 99 shots on net and 51 hits in 33 appearances this season.
