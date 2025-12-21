default-cbs-image
Zibanejad scored a power-play goal and added an assist Saturday in a 5-4 shootout win over Philadelphia.

It was Zibanejad's first goal in five games (one assist); he rung up a one-timer from the left circle to make it 4-4 with 2:34 left in the third period. He has already put up seven power-play goals in 36 games -- that's the same total he put up in 82 games last year. Zibanejad is playing QB on the power play, which is delivering more with the man advantage.

