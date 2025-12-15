Rangers' Mika Zibanejad: Not playing Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zibanejad won't be in the lineup against Anaheim on Monday after missing a team meeting, Vince Z. Mercogliano of The Athletic reports.
Zibanejad could return to the lineup against Vancouver on Tuesday. He has accounted for 11 goals, 25 points, 99 shots on net and 51 hits through 33 appearances this season. Vincent Trocheck and J.T. Miller will probably see increased roles due to Zibanejad's absence.
