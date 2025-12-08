Rangers' Mika Zibanejad: Pair of points in overtime loss
By RotoWire Staff
Zibanejad scored a goal on four shots, dished an assist and added four hits in Sunday's 3-2 overtime loss to the Golden Knights.
Zibanejad continued his recent surge, which sees him riding a seven-game point streak. He has four goals and five assists in that span. The consistency is a big improvement over last year for the 32-year-old center. Zibanejad now has 11 goals, 24 points, 94 shots on net, 47 hits, 20 blocked shots and a minus-5 rating across 31 appearances.
