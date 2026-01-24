Rangers' Taylor Raddysh: Picks up assist in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh registered an assist and two PIM in Friday's 3-1 loss to the Sharks.
Raddysh snapped a month-long slump, in which he went 12 games without a point while racking up eight shots on net and a minus-5 rating. The 27-year-old forward has been a regular in the Rangers' bottom six this season, but he hasn't offered much offense. He's at 12 points, 39 shots on net, 42 hits, 25 blocked shots and a plus-2 rating through 49 appearances.
More News
-
Rangers' Taylor Raddysh: Three-point effort keys comeback•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Snaps drought with helper•
-
Rangers' Taylor Raddysh: In action versus Stars•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Missing from practice•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Pots equalizer Thursday•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Hat trick goes to waste Thursday•