Rangers' Taylor Raddysh: Snaps drought with helper
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh logged an assist and blocked two shots in Sunday's 2-1 loss to the Predators.
Raddysh ended a nine-game point drought with the helper. He was scratched three times in that span, including Saturday versus the Flyers, but the Rangers' lineup was depleted by absences for J.T. Miller (upper body), Gabe Perreault (illness) and Matt Rempe (illness) in Sunday's contest. Raddysh has played 35 games this season, contributing eight points, 28 shots on net, 34 hits and a plus-3 rating, so he's unlikely to be a major part of fantasy managers' plans.
More News
-
Rangers' Taylor Raddysh: In action versus Stars•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Missing from practice•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Pots equalizer Thursday•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Hat trick goes to waste Thursday•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Nets goal Saturday•
-
Rangers' Taylor Raddysh: Welcome to New York•