default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Raddysh logged an assist and blocked two shots in Sunday's 2-1 loss to the Predators.

Raddysh ended a nine-game point drought with the helper. He was scratched three times in that span, including Saturday versus the Flyers, but the Rangers' lineup was depleted by absences for J.T. Miller (upper body), Gabe Perreault (illness) and Matt Rempe (illness) in Sunday's contest. Raddysh has played 35 games this season, contributing eight points, 28 shots on net, 34 hits and a plus-3 rating, so he's unlikely to be a major part of fantasy managers' plans.

More News