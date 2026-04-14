Red Wings' James van Riemsdyk: Gathers helper Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Van Riemsdyk notched an assist in Monday's 4-3 overtime loss to the Lightning.
Van Riemsdyk is in a 16-game goal drought, and he's logged just four assists in that span. The 36-year-old winger has maintained a steady spot on the fourth line, but the Red Wings' late collapse means he won't get back into the postseason. Van Riemsdyk has produced 15 goals, 16 assists, 98 shots on net and a minus-14 rating over 71 appearances this season.
More News
-
Red Wings' James van Riemsdyk: One of each in win•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Back on scoresheet Wednesday•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Tickles twine Thursday•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Tallies on power play•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Two assists against Sharks•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Opens scoring on power play•