default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Van Riemsdyk (undisclosed) was placed on the non-roster list Monday.

Van Riemsdyk missed most of training camp due to a personal matter, but he joined the team for Wednesday's practice. Still, he might need some additional time to get back up to game speed. The 36-year-old forward had 16 goals and 36 points across 71 regular-season outings with Columbus in 2024-25.

More News