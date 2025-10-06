Red Wings' James van Riemsdyk: Goes on non-roster list
By RotoWire Staff
• 1 min read
Van Riemsdyk (undisclosed) was placed on the non-roster list Monday.
Van Riemsdyk missed most of training camp due to a personal matter, but he joined the team for Wednesday's practice. Still, he might need some additional time to get back up to game speed. The 36-year-old forward had 16 goals and 36 points across 71 regular-season outings with Columbus in 2024-25.
