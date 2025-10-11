Red Wings' James van Riemsdyk: Ready to rock
By RotoWire Staff
• 1 min read
Van Riemsdyk (personal) was activated from non-roster injured reserve Saturday.
Van Riemsdyk missed most of training camp as well as Thursday's opener against Montreal, but will return to the lineup on the fourth line, alongside Michael Rasmussen and Mason Appleton. The Red Wings reassigned defenseman Erik Gustafsson to AHL Grand Rapids in a corresponding move.
