Red Wings' James van Riemsdyk: Won't play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Van Riemsdyk (not injury related) won't dress in Thursday's season opener against Montreal, per Helene St. James of the Detroit Free Press.
Van Riemsdyk has returned from the personal matter that caused him to miss most of training camp, but he was still placed on the non-roster list Monday to give him more time to get up to speed before playing. Van Riemsdyk might make his season debut Saturday versus Toronto.
More News
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Goes on non-roster list•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Joining practice Wednesday•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Still missing from camp•
-
Red Wings' James van Riemsdyk: Staying in Eastern Conference•
-
Blue Jackets' James van Riemsdyk: Three-point effort against Caps•
-
Blue Jackets' James van Riemsdyk: Scores in Thursday's win•