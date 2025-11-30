Sabres' Mattias Samuelsson: Clear to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Samuelsson has cleared concussion protocol and is expected to play Saturday versus the Wild.
Samuelsson was hurt in Friday's contest against the Devils, but he apparently didn't sustain a concussion. The 25-year-old will resume his usual top-four role and penalty-killing duties. Samuelsson has 12 points over 22 appearances this season, putting him three points shy of setting a new career high.
