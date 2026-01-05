Sharks' Shakir Mukhamadullin: Considered day-to-day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mukhamadullin is being evaluated for an upper-body injury and is day-to-day, Sheng Peng of San Jose Hockey Now reports Sunday.
Mukhamadullin didn't practice Sunday due to an injury he suffered in Saturday's 7-3 loss to Tampa Bay. The Sharks have a back-to-back set on tap against the Blue Jackets on Tuesday and in Los Angeles on Wednesday. John Klingberg (lower body) has been ruled out for those games, so if Mukhamadullin ends up being unable to play, Nick Leddy and Vincent Desharnais (upper body) will be potential options to draw into the lineup.
More News
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Injured again Saturday•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Set to play•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Game-time decision•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Questionable for Wednesday's game•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Lights lamp in loss•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Set to play Tuesday•