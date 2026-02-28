Sharks' Shakir Mukhamadullin: Playing Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mukhamadullin (personal) will be in the lineup for Saturday's clash versus Edmonton, Sheng Peng of SanJoseHockeyNow.com reports.
Mukhamadullin missed practice Friday for personal reasons, as well as Thursday's tilt versus Calgary. Mukhamadullin has three goals and four assists over 26 games this season. He will replace Timothy Liljegren in the lineup.
More News
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Not at practice Friday•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Buries goal Monday•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Set to play•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Joining team on trip•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Lands on IR•
-
Sharks' Shakir Mukhamadullin: Considered day-to-day•