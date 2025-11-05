Sharks' Yaroslav Askarov: Expected to start Wednesday
Askarov is set to start on the road against Seattle on Wednesday, per Max Miller of NHL.com.
Askarov has a 2-4-1 record, 4.29 GAA and .862 save percentage in seven outings in 2025-26. While he's had some rough starts, he did stop 36 of 38 shots to earn a 3-2 overtime victory over Colorado in his last start Saturday. Seattle is 6-2-4 and ranks 24th in goals per game with 2.75.
