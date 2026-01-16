Sharks' Yaroslav Askarov: Tending twine in Detroit
By RotoWire Staff
• 1 min read
Askarov will defend the road crease against Detroit on Friday, Sheng Peng of San Jose Hockey Now reports.
Askarov and Alex Nedeljkovic have alternated starts over the past week and a half, and that trend will continue in Friday's matchup. Askarov struggled during his home start against the Golden Knights on Sunday, allowing six goals on 31 shots (.806 save percentage) in a 7-2 loss.
